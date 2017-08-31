Определились победители лотереи AccessBank

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Завершилась лотерея ЗАО AccessBank "Лето улыбнётся вам", которая длилась 2 месяца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В головном офисе банка определились победители 2-го тиража лотереи, в котором разыгрывались поездка на двоих в Анталью, 2 смартфона Apple iPhone 7 и 4 планшета Samsung Galaxy. Напомним, что для участия в лотерее и выигрыша призов требовалось произвести с 21 июля по 20 августа безналичные оплаты за товары и услуги в любых объектах торговли и услуг как на территории страны, так и за ее пределами, а также по интернету.

По итогам тиража, под наблюдением независимой комиссии, состоящей из приглашённых извне лиц, и на этот раз 7 владельцев платежных карт Mastercard выиграли ценные призы.

По словам исполнительного директора AccessBank по цифровому банкингу Сабины Гурбановой, основной целью проведения лотереи было внести вклад в развитие системы безналичных платежей в республике. "По результатам лотереи существенно возросло количество новых клиентов банка по пластиковым картам, а также и обороты по картам. Мы поздравляем всех победителей и хотим добавить, что и в дальнейшем будем радовать наших клиентов новыми кампаниями и лотереями".