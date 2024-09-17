Определились основные направления политики расходов Азербайджана на 2025 год

Основные направления политики расходов Азербайджана на 2025 год будут определены с учетом "Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана 2030", основанной на этих приоритетах "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2

Основные направления политики расходов Азербайджана на 2025 год будут определены с учетом "Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана 2030", основанной на этих приоритетах "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", а также "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории".

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно информации, дополнительно политика расходов будет осуществляться на основе следующих направлений:

- расходы на здравоохранение, в том числе обязательное медицинское страхование;

- расходы на образование, в том числе увеличение числа мест для получающих высшее образование по государственному заказу, стипендиальных мест и студенческих кредитов, удовлетворение растущей потребности в применении информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях;

- выделение финансовой помощи и субсидий для обеспечения продовольственной безопасности страны, стимулирования аграрного сектора, развития ведущих отраслей сельского хозяйства;

- финансовое обеспечение защищенных расходов, в том числе оплаты труда, пенсий и стипендий, других социальных пособий, расходов, связанных с обслуживанием государственного долга;

- финансовое обеспечение других государственных программ и мероприятий, предусмотренных к реализации за счет средств государственного бюджета.