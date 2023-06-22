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Определены требования к деятельности платежных организаций в Азербайджане

Определены требования к деятельности платежных организаций в Азербайджане Платежная организация и организация электронных денег в Азербайджане должны иметь минимальный уставной капитал и общий капитал
Финансы
22 июня 2023 г. 10:26
Определены требования к деятельности платежных организаций в Азербайджане

Платежная организация и организация электронных денег в Азербайджане должны иметь минимальный уставной капитал и общий капитал.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", обсуждаемом в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, согласно документу, требования к минимальному уставному капиталу и минимальному размеру общего капитала платежной организации и организации электронных денег, порядок расчета общего капитала, а также структура и состав определяются нормативными актами Центрального банка Азербайджана.

Эти требования не распространяются на платежную организацию, осуществляющую деятельность исключительно по предоставлению услуг по информированию о счетах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödəniş xidməti təchizatçılarının fəaliyyətinə dair tələblər müəyyən edilir

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