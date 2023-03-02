Определены шаги по внедрению исламского банкинга в Азербайджане

Для внедрения исламского банковского дела в Азербайджане в первую очередь необходимо внести определенные изменения в законодательство.

Для внедрения исламского банковского дела в Азербайджане в первую очередь необходимо внести определенные изменения в законодательство.

Как сообщает Report, этот вывод был сделан после опроса, проведенного общественным объединением "Изучение экономических ресурсов“ в рамках проекта ”Оценка потребностей в альтернативных финансах и исламском банкинге в Азербайджане“.

Опрос проводился на основе тендера, объявленного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, по результатам был подготовлен отчет. В документе говорится, что в закон "О банках" должен быть добавлен новый раздел под названием "Регулирование деятельности исламских банков". Это изменение позволит действующим банкам предлагать продукты исламские банкинга.

Кроме того, согласно отчету, изменения должны включать в себя требования к исламским банкам, принципы формирования Совета по исламскому финансированию (Шариатского совета), права и обязанности, рамки деятельности исламских банков, ассортимент их продуктов и услуг, особенности, механизмы преобразования традиционного банка в исламский банк.