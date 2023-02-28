Определены пути сохранения положительных темпов роста экономики Азербайджана

Позитивные темпы роста азербайджанской экономики будут поддерживаться за счет более устойчивых ресурсов и усиления "зеленых" финансовых потоков.

Позитивные темпы роста азербайджанской экономики будут поддерживаться за счет более устойчивых ресурсов и усиления "зеленых" финансовых потоков.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию министерства экономики Гусейн Гусейнов на семинаре на тему внедрения принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в рамках проекта "Финансирование развития", осуществляемого при совместной поддержке представительства программы развития ООН в Азербайджане и министерства экономики.

Г. Гусейнов отметил, что в 2022 году темпы роста ВВП составили 4,6%, а в ненефтяном секторе- 9,1%.

По его словам, внедрение стандартов ESG значительно активизировалось за последние пять лет: "За период с 2019 года по настоящее время запрос термина ESG в Google увеличился в 5 раз. В настоящее время все компании заинтересованы в применении стандартов ESG. Если смотреть статистику за 2018-2021 годы, поступления в фонды, отражающие концепцию ESG, увеличились примерно с 5 млрд долларов США до 70 млрд долларов США. Это привело к чистой прибыли в размере 25-30 млрд долларов США в глобальных компаниях".