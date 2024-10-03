Определены цели рабочей группы "Налоги и подотчетность"

Определены цели рабочей группы "Налоги и подотчетность" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Определены цели рабочей группы "Налоги и подотчетность" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, в очередном заседании рабочей группы приняли участие представители ГНС, Министерства финансов, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, Госкомстата, Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям, Палаты аудиторов, а также консалтинговых компаний в составе рабочей группы и предприниматели.

Руководитель рабочей группы, заместитель руководителя ГНС Илькин Велиев проинформировал присутствующих о проделанной работе по соответствующему показателю "Налогообложения" отчета Business Ready, представленного Всемирным банком, а также о других вопросах повестки дня собрания.

На заседании также выступили руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Вусал Шихалиев и заместитель руководителя рабочей группы, начальник Главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов.

Далее были даны ответы на вопросы членов рабочей группы и представителей консалтинговых компаний.