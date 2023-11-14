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Определены банки для выплаты компенсаций вкладчикам Muğanbank

Определены банки для выплаты компенсаций вкладчикам Muğanbank С 27 ноября выплата компенсаций вкладчикам ОАО Muğanbank будет осуществляться через филиалы и отделения банков ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Kapital Bank. Об этом Report сообщили в Фонде страхования вкладов, являющемся ликвидатором ОАО Mu
Финансы
14 ноября 2023 г. 20:06
Определены банки для выплаты компенсаций вкладчикам Muğanbank

С 27 ноября выплата компенсаций вкладчикам ОАО Muğanbank будет осуществляться через филиалы и отделения банков ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Kapital Bank.

Об этом Report сообщили в Фонде страхования вкладов, являющемся ликвидатором ОАО Muğanbank.

Согласно статье 28.3 Закона "О страховании вкладов", Фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации.

С более подробной информацией о порядке выплаты компенсации можно ознакомиться на сайте Фонда страхования вкладов - www.adif.gov.az

Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана лицензия Muğanbank отозвана с 19 октября 2023 года. Назначен временный администратор, в суд подано ходатайство о ликвидации кредитной организации в порядке банкротства. Все полномочия по управлению Muğanbank переданы временному администратору.

В соответствии с решением Бакинского апелляционного суда Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором ОАО Muğanbank.

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Версия на азербайджанском языке “Muğanbank”ın əmanətçilərinə kompensasiyaların ödənilməsi üçün banklar müəyyən olunub

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