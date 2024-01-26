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Определена сумма по договору страхования профессиональной ответственности брокеров

Определена сумма по договору страхования профессиональной ответственности брокеров Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняла решение об определении страховой суммы по договору страхования профессиональной ответственности страхового брокера.
Финансы
26 января 2024 г. 10:33
Определена сумма по договору страхования профессиональной ответственности брокеров

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняла решение об определении страховой суммы по договору страхования профессиональной ответственности страхового брокера.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Казымов.

Минимальный предел страховой суммы по страхованию профессиональной ответственности страхового брокера определен следующим образом:

− по страхованию профессиональной ответственности страхового брокера, являющегося физическим лицом - 200 000 манатов;

− по страхованию профессиональной ответственности страхового брокера, являющегося юридическим лицом - 1 000 000 манатов.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Sığorta brokerinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta məbləği müəyyən edilib

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