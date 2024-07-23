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Определена дата начала операционной деятельности Тюркского инвестфонда

Определена дата начала операционной деятельности Тюркского инвестфонда Операционная деятельность Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) начнется с 1 ноября 2024 года.
Финансы
23 июля 2024 г. 18:11
Определена дата начала операционной деятельности Тюркского инвестфонда

Операционная деятельность Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) начнется с 1 ноября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на сообщение фонда, такое решение было принято на заседание Совета директоров ТИФ, состоявшемся в Стамбуле 20 июля.

“Встреча стала платформой для принятия важнейших решений относительно структуры управления и функционирования фонда, целью которого является содействие экономическому сотрудничеству и инвестициям между тюркскими государствами”, - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие: исполнительный директор Азербайджанской инвестиционной компании Ульви Мансуров, председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев, генеральный директор по внешнеэкономическим связям министерства казначейства и финансов Турции Керем Дёнмез, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шурхат Вафаев, директор Департамента международных экономических отношений министерства национальной экономики Казахстана Саадат Асансеитова, а также генеральный директор ТИФ Рамиль Бабаев.

“В ходе заседания был принят ряд ключевых решений, в том числе об утверждении Регламента Совета директоров, предварительного административного бюджета ТИФ на 2024 год, политики в области управления финансовыми ресурсами, а также об определении даты начала операционной деятельности фонда и предоставлении генеральному директору фонда права подписи для совершения необходимых операций”, - говорится в информации.

Участники встречи также приветствовали присоединение Венгрии к Соглашению об учреждении ТИФ.

"Следующее заседание Совета директоров состоится в начале августа, на котором будут определены дальнейшие организационные и финансовые рамки деятельности ТИФ. В качестве целевой даты начала операционной деятельности ТИФ установлено 1 ноября 2024 года", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Türk İnvestisiya Fondunun fəaliyyətə başlayacağı tarix müəyyənləşib

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