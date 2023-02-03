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Определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции

Определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции В Азербайджане определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции.
Финансы
3 февраля 2023 г. 12:03
Определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции

В Азербайджане определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы“.

В закон были добавлены новые понятия "свободные средства" и "инвестиционный доход". Эти понятия позволяют определить средства Фонда страхования от безработицы, которые могут быть направлены на инвестиции, и порядок формирования полученных доходов.

В проекте особо подчеркивается, что направляемые на инвестиции свободные средства, инвестиционные доходы и их неиспользованный остаток будут собираться на счет, открытый не в любом банке, а именно в Центральном банке Азербайджана, и учет будет вестись отдельно. Также определена форма перечисления этих средств на следующий бюджетный год.

Отметим, что законопроект будет рассмотрен сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

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Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən Sığorta Fondunun sərbəst vəsaitinin investisiyaya yönəldilməsi qaydası müəyyən edilib

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