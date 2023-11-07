О нас

Определен ликвидатор "Муганбанка"

Определен ликвидатор "Муганбанка" Фонд страхования вкладов (ФСВ) назначен ликвидатором ОАО “Муганбанк”.
Финансы
7 ноября 2023 г. 18:54
Определен ликвидатор Муганбанка

Фонд страхования вкладов (ФСВ) назначен ликвидатором ОАО “Муганбанк”.

Об этом Report сообщили в фонде.

Напомним, что решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана от 18 октября 2023 года в соответствии с положениями закона "О банках" лицензия ОАО "Муганбанк" аннулирована с 19 октября. Банку был назначен временный администратор, и был подан иск о ликвидации банка с признанием банкротства.

24 октября решением Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-54/2023 ОАО "Муганбанк" было объявлено банкротом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Muğanbank”ın ləğvedicisi müəyyənləşib

Самое важное

Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
7 ноября 2023 г. 18:01
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
7 ноября 2023 г. 17:30
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
7 ноября 2023 г. 16:35
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
7 ноября 2023 г. 15:43
Военнослужащим Министерства обороны присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Министерства обороны присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
7 ноября 2023 г. 15:32
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Венгли Кяльбаджарского района
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Венгли Кяльбаджарского района
7 ноября 2023 г. 15:12
В Азербайджане повышены должностные оклады военнослужащих
В Азербайджане повышены должностные оклады военнослужащих
7 ноября 2023 г. 13:45
Повышены должностные оклады военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Повышены должностные оклады военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
7 ноября 2023 г. 13:39
Повышены должностные оклады военнослужащих Сил специального назначения
Повышены должностные оклады военнослужащих Сил специального назначения
7 ноября 2023 г. 13:33
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi