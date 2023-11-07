Определен ликвидатор "Муганбанка"

Фонд страхования вкладов (ФСВ) назначен ликвидатором ОАО “Муганбанк”.

Фонд страхования вкладов (ФСВ) назначен ликвидатором ОАО “Муганбанк”.

Об этом Report сообщили в фонде.

Напомним, что решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана от 18 октября 2023 года в соответствии с положениями закона "О банках" лицензия ОАО "Муганбанк" аннулирована с 19 октября. Банку был назначен временный администратор, и был подан иск о ликвидации банка с признанием банкротства.

24 октября решением Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-54/2023 ОАО "Муганбанк" было объявлено банкротом.