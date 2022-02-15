Оператор криптобиржи Coinbase наймет еще 2000 сотрудников

Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global планирует в 2022 году увеличить штат на 2 тыс. сотрудников, включая инженеров и дизайнеров.

Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global планирует в 2022 году увеличить штат на 2 тыс. сотрудников, включая инженеров и дизайнеров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", компания видит огромные возможности в рамках концепции Web3 на основе технологии блокчейна.

"Мы считаем, что наша отрасль находится в зачаточном состоянии и что создание возможностей для участия физлиц имеет решающее значение для запуска сценария использования криптовалюты следующего поколения", - заявил директор по персоналу Coinbase Л.Дж.Брок.

По его словам, компания будет расширяться, "чтобы включить продукты, в которых размещается пользовательский контент, такой как NFT" и готовит амбиционные планы по развитию электронного кошелька Coinbase Wallet.

Котировки акций Coinbase растут на 4,9% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании упала почти на 43%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 6%.