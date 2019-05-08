Минналогов: Оперативные налоговые проверки в Азербайджане полностью приостановлены - ЭКСКЛЮЗИВ

За четыре месяца этого года министерства налогов Азербайджана перевыполнило прогноз по отчислениям в госбюджет страны на 270 млн манатов.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сообщил замминистра налогов Сахиб Алекперов.

По словам С. Алекперова, министерство продолжит увеличивать дополнительные отчисления в последующих периодах: "Президент Азербайджана на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, заявил, что дополнительные поступления по линии налоговых органов составили 150 млн манатов. В апреле эта цифра возросла. Мы постараемся увеличить дополнительные отчисления в будущем. Есть несколько причин этому. Сегодня выездные налоговые проверки практически не проводятся. Оперативные налоговые проверки также полностью приостановлены".

Замминистра отметил, что взамен возросли налоговые поступления:

"Вот уже несколько лет мы стараемся сократить количество контрольных мероприятий, избегать применения санкций и других штрафов, но пусть никто не думает, что их не будет. Потому что основной задачей налогового органа - контроль. А там, где есть контроль, есть и санкции. Минимизация количества проверок за последние несколько лет привела к тому, что мы начали формировать атмосферу безнаказанности. Но мы предпринимаем регулярные меры. Пока меры наказания применяются мало. Мы стараемся воздействовать через просвещение и пропаганду. Некоторые говорят, что мы перестали контролировать и получили такой результат. Но это неправильный подход".

С. Алекперов подчеркнул, что министерство использовало ряд эффективных методов для увеличения налоговых поступлений: "Среди них корректировка учета. С 2017 года применяются электронные счет-фактуры. С 1 января 2018 года это применяется ко всем. Пока мы не смогли добиться этого полностью, но процесс идет. Другой вопрос связан с использованием онлайн кассовых аппаратов. Некоторые полагают, что после вступления закона в силу 1 января были установлены онлайн кассовые аппараты, и вопрос решен. Но это не так. Существует график, утвержденный Кабмином. В соответствии с ним, кассовые аппараты будут установлены в первую очередь, в крупных торговых центрах, а затем на автозаправочных станциях. Потом процесс перейдет на другие объекты. Как только возникнет несоответствие данных электронных счет-фактур и онлайн кассовых аппаратов, начнутся проверки", - сказал Алекперов.