Операция "обналичивание" - могут ли банки ее предотвратить?

"Дом, который вы хотите купить, случайно не оформлен не вашего родственника?" Этот вопрос, как правило, задают тем, кто хочет получить ипотечный кредит по государственной линии в азербайджанских банках. Дело в том, что в Азербайджане некоторые лица оформл

"Дом, который вы хотите купить, случайно не оформлен на вашего родственника?" Этот вопрос, как правило, задают тем, кто хочет получить ипотечный кредит по государственной линии в азербайджанских банках. Дело в том, что в Азербайджане некоторые лица оформляют свою недвижимость на имя близких родственников или даже друзей, впоследствии пытаются получить ипотечное кредитование, тем самым незаконно обналичивая деньги. Сотрудники банка называют эту операцию между собой "обналичиванием".

Люди идут на этот шаг по той причине, что кредиты, выданные за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, можно получить на 25 лет и под 7-8% годовых, в то время как кредит под залог недвижимости выдается на 3-5 лет и под 12-13% годовых. Иными словами, те, кто нуждается в наличных деньгах для бизнеса и других целей, стараются получить их за счет средств, выделяемых государством на социальные цели - улучшение обеспечения населения жильем.

Report опросил экспертов, можно ли бороться с подобными явлениями?

Рашад Пашаев, бывший сотрудник одного из азербайджанских банков, долгие годы возглавлявший отдел по ипотечному кредитованию, говорит, что полностью предотвратить подобные беззакония невозможно: "Кредитный специалист не может полностью установить личность лица, представленного в банк в качестве владельца недвижимости. Родственников еще как-то можно вычислить по документам, а выявить друзей - дело непростое. В крайнем случае, можно изучить аккаунт человека в социальных сетях, но не всегда успешно. То есть этот вопрос всегда является риском для банка и полностью защититься от него невозможно. Тем не менее, кредитные эксперты объясняют человеку, желающему взять ипотечный кредит, что кредит должен быть использован по назначению. Если обнаружены варианты использования вне назначения, банк имеет право отказать в этом кредите, подать в суд на клиента и потребовать возврата денег".

А эксперт по банковским вопросам Акрам Гасанов считает, что для предотвращения незаконного использования ипотечного кредитования должен быть общественный контроль: "Для прозрачности информация о заявителях на ипотечное кредитование должна быть общедоступной, она должна быть размещена на сайте Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Как за совершение операции "обналичивание", так и за использование квартиры, купленной в кредит, в иных целях, Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Но опять же повторяю, должен быть общественный контроль для выявления этих случаев”.