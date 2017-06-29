Операционные активы EBRD в Азербайджане сократились на 4%

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Объем средств, выделенных Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) по сегодняшний день, в апреле-мае 2017 года сократился на 57 млн евро или 2,2% и на 1 июня составил 2,52 млрд евро. Доля частного сектора в структуре кредитования не изменилась и осталась на уровне 51%.

Как сообщает Report, количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, также не изменилось, составив 161, как и в предыдущие месяцы.

По информации, выплаты Азербайджана банку сократились на 40 млн евро или 2,1%, до 1,87 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане снизились на 24 млн евро или 3,9%, до 592 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам сократился на 39 млн евро или 4,5%, до 873 млн евро.

Отметим, что активный портфель проектов не изменился и сейчас состоит из 54 проектов.