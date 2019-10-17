Telegram готов приостановить операции по своей криптовалюте

Адвокаты, представляющие интересы компании Telegram Group Inc., уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), готова приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram, однако считает несправедливыми некоторые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют материалы, поступившие в среду в электронную базу суда.

Ходатайство подано американской юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom от лица Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. Они значатся ответчиками по иску, поданному 11 октября в данный суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Данный регулирующий орган потребовал от Telegram приостановить ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов). В исковом заявлении уточняется, что это предполагает прекращение операций с Gram.

Регулятор подчеркивал, что суд удовлетворил некоторые его требования на временной основе.

Претензии комиссии касаются предполагаемого незарегистрированного размещения Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON токенов Gram. По утверждению регулятора, Telegram и TON якобы продали с января по март 2018 года 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом 1,7 млрд долларов, в частности, 424,5 млн долларов "на рынке США".