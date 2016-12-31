Операции между картами посредством Unibank Mobile стали бесплатными

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Все операции между картами посредством Unibank Mobile будут проводиться без комиссии. Как сообщает Report со ссылкой на Unibank, в рамках кампании все переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны.

В то же время, открыв депозит посредством Unibank Mobile до 7 января, клиент получит в подарок дополнительно 0,3%.

Unibank Mobile является самым скачиваемым приложением в Азербайджане. Согласно исследованию, проведенному компанией Deloitte &Touche LLC, приложение Unibank Mobile, было признанно одним из самых лучших мобильных приложений стран СНГ.

Unibank Mobile предлагает следующие возможности: возможность следить за своими счетами в режиме онлайн; любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты одним кликом; оплата любой услуги (кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет); введение своих ежемесячных оплат в систему с возможностью последующей автоматической оплаты; возможность удобного перевода денег любому другу из списка контактов; получение любой интересующей информации по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит. С помощью Unibank Mobile можно найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах IOS и Android. Загрузить приложение на смартфон можно, перейдя по ссылке http://onelink.to/ffdbwf.