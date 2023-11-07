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ОПЕК: Несмотря на высокую инфляцию мировая экономика и спрос на топливо будут расти

ОПЕК: Несмотря на высокую инфляцию мировая экономика и спрос на топливо будут расти Мировая экономика и спрос на топливо будут расти, несмотря на инфляцию и высокие процентные ставки.
Финансы
7 ноября 2023 г. 17:40
ОПЕК: Несмотря на высокую инфляцию мировая экономика и спрос на топливо будут расти

Мировая экономика и спрос на топливо будут расти, несмотря на инфляцию и высокие процентные ставки.

Как передает Report, об этом заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в рамках конференции Argus European Crude Conference в Лондоне.

По его словам, экономика США растет, тогда как Европа испытывает трудности. Даже в Китае экономический рост может составить 4,5-5%, что превысит показатель Европы.

"Что касается спроса и его перспектив, в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы ожидаем устойчивого роста мировой экономики, несмотря на все трудности и проблемы", - отметил он.

Согласно опубликованным во вторник данным, импорт нефти в Китай в октябре заметно вырос как в годовом, так и в месячном сопоставлении. В то же время совокупный экспорт снизился быстрее, чем ожидалось, отражая слабый спрос на мировом рынке.

В ноябре-декабре китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут снизить потребление нефти, что, вероятно, ограничит спрос и усилит падение цен.

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