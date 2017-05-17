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    ООН: В странах СНГ ожидается незначительный экономический рост в этом году

    Опубликован доклад Мировое экономическое положение и перспективы - 2017 год

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Экономический рост в странах СНГ в этом году ожидается на уровне 1,4%, в следующем – 2%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на доклад "Мировое экономическое положение и перспективы - 2017 год" Организации Объединенных Наций (ООН).

    "Вслед за экономическим шоком, вызванным резким изменением условий торговли в 2014-2015 годах и последующим экономическим спадом, в регионе Содружества независимых государств (СНГ) в 2016 году наступил период относительной стабилизации, и в 2017 году ожидается восстановление экономического роста", - говорится в докладе.

    Согласно документу, в 2017–2018 годах прогнозируется некоторое восстановление мировой экономики: "Вместе с тем, экономический рост будет по-прежнему вялым, в основном, из-за сокращения притоков инвестиций, сокращения товарооборота и низкой производительности труда. В 2017 году рост валового мирового продукта составит 2,7%, в 2018 году - 2,9%".

    Эксперты ООН также отмечают, что сохраняющиеся международные санкции против Российской Федерации, которые ограничивают доступ к рынкам капитала, негативно влияют на перспективы для инвестиций. В большинстве стран региона инвестиционная активность в 2016 году значительно ослабла, при этом особенно резкое сокращение инвестиций было отмечено в Азербайджане, Беларуси и Республике Молдова. 

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