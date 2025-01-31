ООН: План "зеленой экономики" станет ключевым элементом новой структуры сотрудничества с Азербайджаном

10:54

Целью ООН является содействие обеспечению "зеленого" и устойчивого будущего для граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

По ее словам, деятельность, связанная с возобновляемыми источниками энергии и борьбой с изменением климата, находится в центре внимания ООН: "Мы обсуждаем, как продолжить инициативы председательства COP29 и адаптировать их к азербайджанскому контексту. Широкомасштабный план "зеленой экономики" также станет ключевым компонентом нашей новой структуры сотрудничества".