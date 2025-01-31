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ООН: План "зеленой экономики" станет ключевым элементом новой структуры сотрудничества с Азербайджаном

ООН: План "зеленой экономики" станет ключевым элементом новой структуры сотрудничества с Азербайджаном 10:54
Финансы
31 января 2025 г. 11:33
ООН: План зеленой экономики станет ключевым элементом новой структуры сотрудничества с Азербайджаном

Целью ООН является содействие обеспечению "зеленого" и устойчивого будущего для граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

По ее словам, деятельность, связанная с возобновляемыми источниками энергии и борьбой с изменением климата, находится в центре внимания ООН: "Мы обсуждаем, как продолжить инициативы председательства COP29 и адаптировать их к азербайджанскому контексту. Широкомасштабный план "зеленой экономики" также станет ключевым компонентом нашей новой структуры сотрудничества".

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Версия на азербайджанском языке BMT: Geniş əhatəli "yaşıl iqtisadiyyat" planı Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq çərçivəsinin əsas komponenti olacaq

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