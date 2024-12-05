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ООН просит почти $10 млрд на гуманитарную помощь детям в 2025 году

ООН просит почти $10 млрд на гуманитарную помощь детям в 2025 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил в четверг, что ему потребуются пожертвования на 9,9 млрд долларов на гуманитарную помощь детям в 2025 году.
Финансы
5 декабря 2024 г. 14:10
ООН просит почти $10 млрд на гуманитарную помощь детям в 2025 году

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил в четверг, что ему потребуются пожертвования на 9,9 млрд долларов на гуманитарную помощь детям в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз организации.

"ЮНИСЕФ призывает к выделению 9,9 млрд долларов на гуманитарную помощь в 2025 году, чтобы спасти жизни 109 млн детей в 146 странах мира", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что эти средства пойдут на помощь детям, страдающим от последствий климатических изменений, конфликтов, вынужденного переселения и проблем со здоровьем.

При этом наибольшее финансирование требуется для Афганистана, Судана, Демократической республики Конго, Палестины и Ливана.

"По подсчетам ЮНИСЕФ, всего в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться 213 млн детей", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

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Версия на английском языке UNICEF appeals for $9.9B in humanitarian funding to support children in 2025
Версия на азербайджанском языке BMT 2025-ci ildə uşaqlar üçün təxminən 10 milyard dollar humanitar yardım istəyir

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