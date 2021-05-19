О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН обновил прогнозы роста мировой торговли в 2021 году

ООН обновил прогнозы роста мировой торговли в 2021 году ВI квартале рост мировой торговли составил около 10% в годовом исчислении, превзойдя на 3% показатели I квартала 2019 года
Финансы
19 мая 2021 г. 09:18
ООН обновил прогнозы роста мировой торговли в 2021 году

Объем мировой торговли после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в первом квартале 2021 года восстановился до рекордного уровня, увеличившись на 10% в годовом исчислении

Как передает Report, такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Восстановление объема мировой торговли после кризиса, вызванного COVID-19, достигло рекордного уровня в первом квартале 2021 года, увеличившись на 10% в годовом исчислении и на 4% в квартальном исчислении", — говорится в отчете.

Подчеркивается, что объем мировой торговли в первом квартале 2021 года был выше докризисного уровня, увеличившись примерно на 3% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

"Восстановление торговли в первом квартале 2021 года по-прежнему обусловлено высокими показателями экспорта стран Восточной Азии. Китай, Индия и ЮАР достигли более высоких результатов, чем другие крупные экономики. В первом квартале 2021 года объем торговли товарами был выше, чем до пандемии, но торговля услугами остается существенно ниже среднего уровня. В течение первого квартала 2021 года мировая торговля продуктами, связанными с COVID-19, оставалась на высоком уровне", — отмечается в исследовании.

Ожидается, что восстановление продолжится во втором квартале 2021 года, при этом объем мировой торговли товарами и услугами, по прогнозам, достигнет 6,6 триллиона долларов США.

"Это эквивалентно увеличению в годовом исчислении примерно на 31% по сравнению с самой низкой точкой 2020 года и примерно на 3% по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года", — сообщили эксперты.

Подчеркивается, что несмотря на "экономические потрясения из-за COVID-19, мировая торговля держалась в целом относительно хорошо в 2020 году". Этот результат был обеспечен в значительной степени "устойчивостью экономик Восточной Азии", которые быстро достигли успеха в борьбе с пандемией и благодаря этому "капитализировали" рост спроса на продукцию, имеющую отношение к мероприятиям, связанным с COVID-19.

ЮНКТАД прогнозирует рост торговли в 2021 году на уровне около 16% (в стоимостном выражении), в том числе рост на 19% торговли товарами и на 8% - услугами, . Подчеркивается, что позитивный прогноз во многом зависит от объема ограничений, вводимых из-за пандемии, сохраняющейся положительной тенденции в ценах на сырьевые товары, общих ограничений в отношении политики торгового протекционизма и благоприятных макроэкономических и финансовых условий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UNCTAD updates outlook for global trade growth in 2021

Самое важное

Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
19 мая 2021 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Ученики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоУченики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
17 мая 2021 г. 10:16
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
16 мая 2021 г. 14:57
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
16 мая 2021 г. 09:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi