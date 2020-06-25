ООН поддерживает шаги правительства Азербайджана

"В настоящее время мы стремимся оценить влияние пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего бизнеса в стране, фермеров, уязвимых групп, то есть вынужденных переселенцев, словом, экономику".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи.

"Мы стараемся поддержать шаги, предпринимаемые правительством в связи с восстановлением экономики. Приветствуем поддержку, оказываемую правительством владельцам малого бизнеса, которые в настоящее время потеряли работу. В то же время, будучи ООН считаем, что влияние COVID-19 не будет краткосрочным. Поэтому ООН всегда будет стремиться оказывать поддержку в этом вопросе", - сказал он.