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ООН поддерживает шаги правительства Азербайджана

ООН поддерживает шаги правительства Азербайджана

"В настоящее время мы стремимся оценить влияние пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего бизнеса в стране, фермеров, уязвимых групп, то есть вынужденных переселенцев, словом, экономику". 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи. 

"Мы стараемся поддержать шаги, предпринимаемые правительством в связи с восстановлением экономики. Приветствуем поддержку, оказываемую правительством владельцам малого бизнеса, которые в настоящее время потеряли работу. В то же время, будучи ООН считаем, что влияние COVID-19 не будет краткосрочным. Поэтому ООН всегда будет стремиться оказывать поддержку в этом вопросе", - сказал он.

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