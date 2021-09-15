ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики

Мировая экономика в 2021 году восстановится после пандемии коронавируса и вырастет на 5,3%, что станет максимальным показателем почти за 50 лет

Мировая экономика в 2021 году восстановится после пандемии коронавируса и вырастет на 5,3%, что станет максимальным показателем почти за 50 лет, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

Однако уже в 2022 году глобальный рост замедлится до 3,6%.

По данным организации, в текущем году мировая экономика нормализуется благодаря положительному эффекту радикальных политических мер и успешному ходу вакцинации от COVID-19 населения в странах с развитой экономикой.

Как подчеркивается в докладе, ущерб от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был больше, чем от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Сильнее всего пострадали страны Африки и Южной Азии.

По данным экспертов, при благоприятном внешнем фоне мировое производство достигнет допандемийного уровня 2016-2019 годов только к 2030 году.

"Этот факт скрывает еще более глубокую проблему, связанную с тем, что тенденция роста доходов до COVID-19 сама по себе была неудовлетворительной; среднегодовой глобальный рост в первое десятилетие после глобального финансового кризиса был самым медленным за весь период с 1945 года", — говорится в докладе.