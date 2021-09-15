О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики

ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики Мировая экономика в 2021 году восстановится после пандемии коронавируса и вырастет на 5,3%, что станет максимальным показателем почти за 50 лет
Финансы
15 сентября 2021 г. 19:14
ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики

Мировая экономика в 2021 году восстановится после пандемии коронавируса и вырастет на 5,3%, что станет максимальным показателем почти за 50 лет, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

Однако уже в 2022 году глобальный рост замедлится до 3,6%.

По данным организации, в текущем году мировая экономика нормализуется благодаря положительному эффекту радикальных политических мер и успешному ходу вакцинации от COVID-19 населения в странах с развитой экономикой.

Как подчеркивается в докладе, ущерб от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был больше, чем от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Сильнее всего пострадали страны Африки и Южной Азии.

По данным экспертов, при благоприятном внешнем фоне мировое производство достигнет допандемийного уровня 2016-2019 годов только к 2030 году.

"Этот факт скрывает еще более глубокую проблему, связанную с тем, что тенденция роста доходов до COVID-19 сама по себе была неудовлетворительной; среднегодовой глобальный рост в первое десятилетие после глобального финансового кризиса был самым медленным за весь период с 1945 года", — говорится в докладе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN expects record world economic growth

Самое важное

Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
ФотоЭкс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
15 сентября 2021 г. 11:02
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
15 сентября 2021 г. 10:52
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
15 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
15 сентября 2021 г. 10:31
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi