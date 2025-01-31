ООН нацелена на достижение конкретных результатов по "зеленой экономике" в Азербайджане

Азербайджан готов углублять сотрудничество с партнерами и оказывать всестороннюю поддержку в успешной реализации предстоящих целей.

Азербайджан готов углублять сотрудничество с партнерами и оказывать всестороннюю поддержку в успешной реализации целей устойчивого развития (ЦУР), которые будут определены на предстоящие годы.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы МИД Ялчын Рафиев на мероприятии "Определение стратегических приоритетов высокого уровня" по Рамочному документу между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы.

"Однако следует особо подчеркнуть, что определение потребностей развития и рамок сотрудничества с ООН является вопросом, находящимся в исключительной компетенции государства. Надеемся, что новый рамочный документ будет подготовлен с учетом как существующих реалий, так и показателей развития Азербайджана за последние 5 лет, его нынешней международной позиции, а также ожиданий государства и правительства", - подчеркнул он.

По его словам, ООН нацелена на достижение конкретных результатов в расширении "зеленой экономики" и обеспечении социальной инклюзивности в Азербайджане. Он также выразил надежду на то, что в координации с ООН и другими международными партнерами, на основе принципа "никто не должен остаться позади", удастся укрепить основы более справедливого, стабильного и развивающегося общества.