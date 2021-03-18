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ООН: К концу 2021 года мировая экономика не досчитается 10 трлн долларов

ООН: К концу 2021 года мировая экономика не досчитается 10 трлн долларов Прогноз роста мировой экономики в 2021 году улучшен до 4,7%
Финансы
18 марта 2021 г. 10:28
ООН: К концу 2021 года мировая экономика не досчитается 10 трлн долларов

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 4,7%.

Как передает Report, об этом говорится в докладе ЮНКТАД. Сентябрьский прогноз предусматривал рост на 4,3%.

"Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 4,7% — быстрее, чем прогнозировалось в сентябре (4,3%), отчасти благодаря более сильному восстановлению в Соединенных Штатах, где прогресс в распространении вакцин и новый бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов США, как ожидается, приведут к увеличению потребительских расходов", — говорится в докладе ЮНКТАД, опубликованном в четверг.

Эксперты прогнозируют, что рост мировой экономики к концу этого года все еще будет на 5% ниже тенденции, существовавшей до пандемии COVID-19. Вместе с тем, по оценкам экспертов, к концу 2021 года мировая экономика не досчитается более 10 трлн долларов США, которые она могла бы получить при сохранении тенденций роста, имевших место в мире до пандемии коронавируса.

По данным ЮНКТАД, основной удар по мировой экономике ощущается в развивающихся странах с ограниченным бюджетным пространством и недостаточной международной поддержкой.

Авторы доклада обращают внимание на сохраняющуюся "слабость многостороннего сотрудничества" в мире и отсутствие желания "заниматься проблемами неравенства", что ухудшает перспективы успешного развития. "Без смены курса несбалансированное восстановление, уязвимость к новым потрясениям и отсутствие безопасности станут для многих новой нормальностью", - считают в ЮНКТАД.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Bu il dünya iqtisadiyyatı 10 trilyon dollardan çox vəsait itirəcək
Версия на английском языке UN: Global economy to be $10 trillion short by end-2021

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