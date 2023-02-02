OMV списала активы в России на 2,5 млрд евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV списала активы в России на сумму 2,5 млрд евро.

Австрийская нефтегазовая компания OMV списала активы в России на сумму 2,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава OMV Альфред Штерн.

"Кризис между Россией и Украиной привел к списанию активов на 2,5 млрд евро", - сказал он.

В апреле 2022 года компания сообщала, что в первом квартале 2022 году списала активов почти на 2 млрд евро из-за потери доходов по проекту "Северный поток - 2" и операций, связанных с РФ.

Ранее OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты, намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%), а также о то, что пересмотрит свое участие в проекте газопровода "Северный поток - 2".