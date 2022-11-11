Омбудсмен предложила выделять больше средств на отопление школ

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева предложила выделить дополнительные средства на отопление школ.
Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила во время обсуждения госбюджета на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.
С.Алиева отметила, что в ряде регионов Азербайджана раннее наступление холодов приводит к развитию заболеваний в школах, что негативно сказывается на посещаемости занятий учениками: "Предлагаю скорректировать время перехода на зимний сезон в зависимости от температуры воздуха и выделить дополнительные средства на отопление школ".
"Кроме того, необходимо профинансировать дополнительные учебные материалы в школах, увеличить количество психологов в соответствии с числом учащихся, нанять профессиональных психологов, построить новые студенческие общежития", - сказала омбудсмен.