О нас

Омбудсмен предложила выделять больше средств на отопление школ

Омбудсмен предложила выделять больше средств на отопление школ Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева предложила выделить дополнительные средства на отопление школ
Финансы
11 ноября 2022 г. 13:18
Омбудсмен предложила выделять больше средств на отопление школ

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева предложила выделить дополнительные средства на отопление школ.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила во время обсуждения госбюджета на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

С.Алиева отметила, что в ряде регионов Азербайджана раннее наступление холодов приводит к развитию заболеваний в школах, что негативно сказывается на посещаемости занятий учениками: "Предлагаю скорректировать время перехода на зимний сезон в зависимости от температуры воздуха и выделить дополнительные средства на отопление школ".

"Кроме того, необходимо профинансировать дополнительные учебные материалы в школах, увеличить количество психологов в соответствии с числом учащихся, нанять профессиональных психологов, построить новые студенческие общежития", - сказала омбудсмен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: “Məktəblərin qızdırılması üçün əlavə vəsait ayrılsın”

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi