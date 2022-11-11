Омбудсмен предложила выделять больше средств на отопление школ

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева предложила выделить дополнительные средства на отопление школ

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева предложила выделить дополнительные средства на отопление школ.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила во время обсуждения госбюджета на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

С.Алиева отметила, что в ряде регионов Азербайджана раннее наступление холодов приводит к развитию заболеваний в школах, что негативно сказывается на посещаемости занятий учениками: "Предлагаю скорректировать время перехода на зимний сезон в зависимости от температуры воздуха и выделить дополнительные средства на отопление школ".

"Кроме того, необходимо профинансировать дополнительные учебные материалы в школах, увеличить количество психологов в соответствии с числом учащихся, нанять профессиональных психологов, построить новые студенческие общежития", - сказала омбудсмен.