​Октай Асадов: Реформы усиливают потенциал для экономического развития

После реформ налоговой и таможенной системы сегодня проводятся масштабные структурные реформы. Применяются новые подходы к государственному управлению. Реформы усиливают потенциал для экономического развития.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов в ходе пленарного заседания парламента, посвященного обсуждению государственного бюджета.

По его словам, ненефтяная промышленность, в частности, сельское хозяйство, развиваются быстрыми темпами: "Валютные резервы страны за год увеличились более чем на 9%, составив 48,5 млрд манатов. За 9 месяцев в экономику страны инвестировано более 10 млрд манатов. Более 60% этих средств направлены в ненефтяной сектор. За 9 месяцев доходы населения увеличились на 8,9%, а инфляция составила всего 2,6%".