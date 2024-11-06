Октай Ягубов: С 2026 года планируется учитывать углеродные выбросы при поставках продукции в ЕС

12:53

Принятый Евросоюзом инструмент климатической политики CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) первоначально затронет сферу электроэнергии, удобрений, железа, алюминия, цемента и водорода.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Октай Ягубов на семинаре на тему "Зеленое климатическое финансирование и политика углеродного ценообразования".

По его словам, с 2026 года для поставок в ЕС продукции, входящей в сферу действия CBAM, необходимо будет регистрироваться и производить оплату: "При ввозе данной продукции на территорию стран ЕС планируется учитывать углеродные эмиссии. В долгосрочной перспективе ожидается расширение сферы деятельности CBAM".

О.Ягубов добавил, что импортеры данной продукции в ЕС обязаны сдавать отчет, в противном случае или при искажении данных предусмотрен штраф в размере 10-50 евро за каждую тонну искаженного объема парниковых выбросов.

С 1 октября 2023 года по 31 января 2026 года является переходным периодом CBAM.