Октай Асадов: Экономика Азербайджана сохранила свою устойчивость

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на нынешние проблемы, экономика Азербайджана сохранила свою устойчивость.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Октай Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

“Валютные поступления в нашу страну сократились из-за снижения цен на нефть более чем втрое. Несмотря на нынешние проблемы, экономика Азербайджана сохранила свою устойчивость. В следующем году прогнозируется реальный экономический рост. Снижение зависимости от нефти зависит от развития ненефтяного сектора экономики. Доходы и расходы госбюджета сократились. Однако социальная направленность сохранилась. Расходы сократились, за исключением социальных и целевых государственных программ. Из госбюджета выделено достаточно средств на сохранение оборонной мощи и безопасности страны", - отметил он.

"Основным приоритетом является увеличение поступлений от ненефтяного сектора. Трансферты из Госнефтефонда сократятся и этот процесс продолжится в будущем”, - подчеркнул О.Асадов.