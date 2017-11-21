Октай Асадов: Бюджет останется социально ориентированным

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Бюджетный пакет разработан с учетом социально-экономической ситуации. В следующем году также прогнозируется реальный экономический рост. Бюджет останется социально ориентированным.

Как сообщает Report, об этом сказал спикер парламента Октай Асадов во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Бюджетный пакет отражает положительную динамику. Доля ненефтяного сектора в бюджетных доходах увеличилась. Улучшении бизнес-среды, усовершенствование финансовых рынков способствуют росту конкурентоспособности экономики", - сказал председатель Милли Меджлиса.