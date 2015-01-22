​Октай Ахвердиев: Количество госучреждений должно быть сокращено

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В структуре азербайджанского правительства должны быть произведены реформы и количество госучреждений должно быть сокращено. Как сообщает Report, об этом заявил экономист Назим Мамедов на сегодняшней встрече экспертов в Баку, прошедшей по инициативе движения "Демократия и благосостояние Азербайджана".

"В правительстве должны быть произведены реформы. Необходимо сократить количество госучреждений. Есть такие министерства, где отделы повторяют друг друга", - заявил экономист.

Октай Ахвердиев, который также утверждает, что из-за большого количества подобных учреждений государственные средства используются нерационально, считает, что количество таких учреждений необходимо сократить. При этом, необходимо сделать более прозрачным механизм контроля: "В настоящее время, если не считать комитеты, в Азербайджане существуют 20 министерств. В Британии количество министерств составляет 18, в США - 17. Необходимо урегулировать механизм деятельности этих образований. В то же время, необходимо сделать прозрачным контроль над ними".

Кроме этого, эксперт посоветовал вкладчикам, которые испытывают некоторые опасения в связи с падением курса рубля, держать свои сбережения в манатах.