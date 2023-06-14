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Окружной суд отклонил запрос на заморозку активов криптобиржи Binance в США

Окружной суд отклонил запрос на заморозку активов криптобиржи Binance в США Суд в США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам страны на заморозку активов американского подразделения крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.
Финансы
14 июня 2023 г. 12:54
Окружной суд отклонил запрос на заморозку активов криптобиржи Binance в США

Суд в США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам страны на заморозку активов американского подразделения крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, окружной судья Эми Берман Джексон отклонила запрос Комиссии о замораживании средств и предложила разработать компромиссное решение к четвергу.

В понедельник Binance подала заявление в суд с требованием отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку ее активов. По словам представителей криптобиржи, если активы будут заморожены, она не сможет платить своим работникам.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже, а в действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия. После этого Binance приостановила прием депозитов в долларах.

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