Около 250 клиентов Kapital Bank выиграли ценные призы

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Как сообщалось ранее, владельцы BirKart от Kapital Bank имеют возможность участвовать в выигрышной лотерее. С 15 мая до 15 сентября 2018-го года владельцы BirKart, совершившие покупки в рассрочку у партнеров банка, автоматически становятся участниками лотереи.

22 июня и 23 июля состоялись тиражи лотереи и 200 клиентов выиграли по 50 манатов, 20 клиентов — сертификат на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и два клиента — iPhone X. Список победителей опубликован на сайте — www.kapitalbank.az/news/milan-475?hl=ru. Акция продлится до 15 сентября.

Согласно условиям, каждая покупка по оплате в рассрочку равняется одному шансу в лотерее. 22-го числа каждого месяца среди участников лотереи разыгрываются очередные призы — 50 манатов для 100 победителей, 10 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и iPhone X. В завершающем тираже лотереи будет разыгрываться основной приз — поездка в Милан на двоих и 2 000 манатов.

Следует отметить, что BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем лицам, которым в момент подачи заявки в любой филиал банка свыше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятия всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS-уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.