Огтай Асадов: В будущем году ожидаются коренные реформы в налоговой системе Азербайджана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Госбюджет на 2019 год останется социально ориентированным.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов на пленарном сессии в ходе обсуждения государственного бюджета на следующий год.

По его словам, 32% расходов бюджета являются социально направленными.

"В 2019 году на медицинские расходы выделено 309 млн манатов, что на 32% больше, чем в 2018 году. Кроме того, на обязательное медицинское страхование выделено 223 млн манатов. Это говорит о том, что здоровье населения является одним из приоритетных направлений государства", - сказал спикер.

О.Асадов также отметил, что в следующем году рост ВВП прогнозируется на уровне 3,6%.

По его словам, в 2019 году ожидаются коренные реформы в налоговой системе: "В этой связи представления президента поступили в парламент. Ожидается внесение поправок в Налоговый кодекс и других законы. Целью является стимулирование экономической деятельности, развитие малого и среднего бизнеса".