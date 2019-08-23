Huawei оценила потери из-за санкций США в $10 млрд

Китайская компания Huawei Technologies Co. ожидает, что влияние торговых ограничений США на ее бизнес будет меньше, чем первоначально предполагалось, но компания ищет способы заменить ключевых американских поставщиков.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заместителя председателя Huawei Эрика Сюя.

Ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на 10 млрд долларов годовую выручку в подразделении потребительских устройств Huawei, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов, сообщил Сюй. Однако общий ущерб, нанесенный компании, будет "немного меньше" первоначальной оценки, которую давал основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. По его прогнозам, продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на 30 млрд долларов.

Huawei продолжает разрабатывать альтернативы американским технологиям, необходимым для изготовления ее оборудования, сообщил Сюй на пресс-конференции. В пятницу Huawei представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, который должен составить конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp. Ранее в этом месяце компания презентовала собственную операционную систему (ОС) для смартфонов под названием HarmonyOS. Эта ОС со временем может заменить Android в устройствах компании в случае ужесточения американских санкций.

По словам Сюя, Huawei также ищет способы заменить программное обеспечение для проектирования микросхем, которое предлагают компании Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei сроком на 90 дней. На этой неделе срок действия лицензий был продлен до 19 ноября.