Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменений в Указ от 2015 года о мерах по финансовому оздоровлению Международного банка Азербайджана (МБА) для подготовки к приватизации пакета акций, принадлежащего государству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменений в Указ от 2015 года о мерах по финансовому оздоровлению Международного банка Азербайджана (МБА) для подготовки к приватизации пакета акций, принадлежащего государству.

Как сообщает Report, эти изменения приведут к ограничению участия Министерства финансов и Центрального банка в процессе приватизации МБА.

Согласно изменениям, Министерство финансов не будет готовить план приватизации Межбанка. А Центральный банк, в свою очередь, не будет принимать участия в процессе его финансового оздоровления.

Следует отметить, что в сентябре прошлого года президент Ильхам Алиев подписал Указ о передаче Международного банка в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу.

Межбанк был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 миллиард 241,287 миллиона манатов. 91,4 % акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,76 % - Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, 0,13 % - ЗАО "Небанковская кредитная организация "Аграркредит", 4,71 % - физическим и юридическим лицам.