До 2023 года "МБА-Москва" планирует постепенно диверсифицировать свой бизнес

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «МБА-Москва» на уровне ruB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, позитивный прогноз по рейтингу обусловлен ожиданиями агентства по постепенной диверсификации бизнеса банка и наращиванию доходной активной базы в рамках утвержденной стратегии развития, что позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Рейтинг банка обусловлен высоким запасам по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

"Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организации на российском банковском рынке (на начало 2020 года банк занимает 212-е место по активам в ренкингах «Эксперт РА») и ограниченным спектром проводимых банком операций в 2019 году. На текущий момент более половины активов банка размещено на ностро-счетах и в депозитах в МБА. Такая структура активов обуславливает низкую диверсификацию бизнеса и операционного дохода по направлениям деятельности (на начало 2020 года индекс Херфинадаля-Хиршмана по активам составил 0,94, за 2019 год по доходам – 0,62) и низкую концентрацию кредитных рисков (крупнейший кредитный риск в декабре достигал 4,9% нетто-активов)", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков агентства, достаточность капитала банка находится на очень высоком уровне (Н1.0=67,1%; Н1.1=Н1.2=40,9% на начало 2020 года), что позволяет выдержать обесценение более 90% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов. Слабая операционная эффективность банка обусловлена преобладанием низкодоходных активов на балансе: за 2019 год по РСБУ NIM=0,1%, чистые процентные и комиссионные доходы не покрывают операционные расходы (10% за IV квартал 2019 года). При этом снижение объема размещенных средств в материнском банке привело к высвобождению резервов, что оказало положительный эффект на показатель рентабельности (ROE по РСБУ за 2019 год без учета СПОД составила 19%).

"Основная часть активов представлена МБК, размещенными в материнском банке, тем не менее, на протяжении 2019 года их доля в активах снизилась с 84 до 64%. Установленный по данным средствам 50%-й резерв отражает консервативную оценку финансового положения материнского банка. Еще около 19% представлено средствами на корсчете и депозите в Банке России. Также часть высвобожденной ликвидности была направлена на формирование портфеля ценных бумаг, объем которого на начало 2020 года достиг 4% валовых активов. Все вложения представлены бумагами высоконадежных эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»", - говорится в сообщении.

Авторы отчета считают, что основой фондирования банка выступают собственный капитал и субординированные кредиты, привлеченные от материнского банка (79% привлеченных средств на начало 2020 года), сроки погашения которых приходятся на 2021-2022 гг. Объем средств физических и юридических лиц в банке незначительный (15% привлеченных средств на начало 2020 года), однако в отдельные месяцы 2019 года наблюдались существенные колебания привлеченных средств, обусловленные разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов. Нормативы ликвидности банка со значительным запасом превышают требуемые законодательством минимумы; объем ликвидных активов полностью перекрывает объем привлеченных средств банка.

"Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций, которая свидетельствует о существенном влиянии материнского банка на принятие управленческих решений. Тем не менее новая стратегия развития на 2019-2022 гг. предполагает постепенную диверсификацию бизнеса банка преимущественно за счет развития кредитования и обслуживания компаний, участников российско-азербайджанской торговли, системы денежных переводов и конверсионных клиентских операций", - говорится в сообщении.

По мнению агентства, успешная реализация данной стратегии позволит банку повысить уровень операционной эффективности и улучшить конкурентные позиции на рынке, что нашло отражение в позитивном прогнозе. Однако, агентство отмечает, что в рамках реализации стратегии банку необходимо осуществить значительные инвестиции в ИТ-инфраструктуру, а также расширить штат сотрудников в ключевых структурных подразделениях.

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Заур Гараисаев, председатель правления «Банка «МБА-МОСКВА», комментируя рейтинговое действие отметил: «В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы вывести Банк на новый качественный уровень. Мы расширяем продуктовую линейку, делаем значительные инвестиции в ИТ-инфраструктуру, расширяем штат сотрудников в ключевых структурных подразделениях. Как результат, по итогам года мы рассчитываем продемонстрировать существенный рост показателей бизнеса в корпоративном секторе».

«Банк «МБА-Москва» (ООО) – небольшой по величине активов московский банк, основным направлением деятельности которого на текущий момент выступает межбанковское кредитование. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем Министерства финансов Азербайджана.