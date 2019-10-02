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ВТБ представил новую стратегию развития

Оглашены направления новой стратегии развития ВТБ

На заседании консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ представлена новая стратегия развития кредитной организации. 

Как передает Report со ссылкой на bank.ru, среди основных направлений — повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, сообщает пресс-служба кредитной организации.

На заседании КСА помимо членов совета присутствовали первый заместитель президента — председателя правления Дмитрий Олюнин, член правления Дмитрий Пьянов и руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. Также на мероприятии присутствовали представители аппарата наблюдательного совета и службы по работе с акционерами.

В ходе заседания члены КСА заслушали презентацию Дмитрия Олюнина о результатах реализации стратегии банка за 2017—2019 годы и стратегических инициативах на 2019—2022 годы. «В качестве основных направлений новой стратегии развития были отмечены: повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, интенсивный рост банковского бизнеса и цифровизация», — говорится в релизе банка.

Основные предложения КСА на ближайшее время — это совместная разработка «политики вовлеченности акционеров», продолжение практики участия миноритарных акционеров в советах директоров дочерних и зависимых обществ, развитие ВТБ как «молодежного банка» в рамках работы с молодой аудиторией как с перспективным сегментом развития бизнеса и «доступного банка» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что в Азербайджане действует дочерний банк ВТБ - банк ВТБ (Азербайджан).

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