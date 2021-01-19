Оглашен размер ущерба от стихийных бедствий 2020 года

Потери выросли на 26,5% по сравнению с 2019 годом на фоне рекордного числа ураганов в Северной Атлантике и крупных лесных пожаров на западе США

Совокупный ущерб, который стихийные бедствия и антропогенные катастрофы нанесли мировой экономике в прошлом году, составил порядка 210 млрд, долларов США.

Как передает Report со ссылкой на " Интерфакс", об этом свидетельствуют данные германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одной из крупнейших перестраховочных компаний мира.

Таким образом, потери выросли на 26,5% по сравнению со 166 млрд долларов США в 2019 году на фоне рекордного числа ураганов в Северной Атлантике и крупных лесных пожаров на западе США. Максимум был зафиксирован в 2011 году, когда из-за землетрясения "Тохоку" в Японии экономический ущерб составил 354 млрд долларов США.

"Потери в результате стихийных бедствий в 2020 году были значительно выше, чем в предыдущем году", – заявил Торстен Еворрек, член правления Munich Re, отметив, что эти показатели "вызывают озабоченность".

Из общего объема убытков в прошлом году было застраховано 82 млрд доллара США против 57 млрд долларов США в 2019 году, отмечается в ежегодном обзоре Munich Re. Число погибших в природных катастрофах в прошлом году оценивается в 8,2 тыс. человек.

По данным Munich Re, шесть из десяти самых дорогостоящих стихийных бедствий в 2020 году произошли в Соединенных Штатах. Совокупный экономический ущерб составил 95 млрд долларов США, около 67 млрд долларов США убытков были застрахованы. Самым разрушительным событием стал ураган четвертой категории "Лаура", который в конце августа обрушился на американский штат Луизиана. Экономические потери в результате него достигли 13 млрд долларов США, застрахованный ущерб – 10 млрд долларов США.

Ущерб, нанесенный пожарами в западной части США, от которых больше всего пострадали штаты Калифорния, Колорадо и Орегон, составил около 16 млрд долларов США, из которых 11 млрд долларов США были застрахованы. Совокупный экономический ущерб в результате стихийных бедствий в Азии, включая наводнение в Китае прошлым летом, оценивается в 67 млрд долларов США, застрахованный – лишь 3 млрд долларов США.