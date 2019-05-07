Оглашены сроки завершения проектов Исламского банка развития в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

До конца 2020 года завершается реализация финансируемых Исламским банком развития (ИБР) проектов в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в правительстве страны. Однако, как отметил источник, в связи с политикой государства по ограничению внешних заимствований и привлечения кредитов лишь на техноемкие проекты, новые проекты с ИБР в данный момент не обсуждаются.

«Из-за отсутствия проектов работа над новой программой сотрудничества Исламского банка с Азербайджаном также не ведется», - сказал источник.

В настоящее время активный портфель ИБР в Азербайджане составляет порядка 265 млн долларов, который включает в себя три проекта - восстановление системы водоснабжения и канализации в 6 городах (Астара, Дашкесан, Тертер, Гедабек, Самух и Газах), комплексное развитие орошаемого земледелия и техническое содействие подготовке правовой базы по исламскому финансированию.

В целом, ИБР инвестировал в экономику Азербайджана более 1,2 млрд долларов в рамках 68 проектов, которые охватывают такие области, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт, социальная сфера, водоснабжение, экология, торговля, частный сектор и т. д.

Как известно, Азербайджан в последнее время сам выступает с инициативой участия в качестве донора в международных организациях, в частности, в Международной ассоциации развития (входит в группу Всемирного банка) и Азиатском фонде развития АБР.

Что касается донорского участия в организациях, входящих в группу ИБР, то как отметили в Бакинском офисе банка, то Азербайджан с такой инициативой не выступал, однако при каждом повышении капитала Исламского банка страна пропорционально своей доле в общем капитале активно увеличивает свой взнос.

Доля участия Азербайджана в капитале, как и прежде, составляет 0,1%, что в суммарном выражении достигает 50,92 млн долларов.

Азербайджан является членом Исламского банка развития с 1992 года.

Илаха Мамедли