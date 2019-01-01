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    В Азербайджане официанты, парикмахеры и портные будут платить фиксированный налог

    Ежемесячная фиксированная ставка упрощенного налога для официантов составляет 30 манатов, парикмахеров - 20 манатов, портных - 10 манатов
    © Report

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня физические лица (официанты), обслуживающие клиентов на объектах общественного питания, лица, оказывающие парикмахерские услуги и занимающиеся пошивом одежды, также станут плательщиками упрощенного налога.

    Как сообщает Report, ежемесячная фиксированная ставка упрощенного налога для официантов составляет 30 манатов, парикмахеров - 20 манатов, портных - 10 манатов.

    Размер ежемесячного налога для физических лиц, занимающихся указанными видами деятельности, исчисляется с применением коэффициента 2 в Баку (включая села и поселки), городах Гянджа, Сумгайыт и Хырдалан – 1,5, села и поселки Абшеронского района (кроме Хырдалана), городах Ширван, Нахчыван, Лянкяран, Евлах, Шеки и Нафталан - 1, в других районах (городах) и поселках (селах) – 0,5.

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