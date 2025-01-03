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Официальные данные инфляции в Турции почти вдвое ниже независимых расчетов

Официальные данные инфляции в Турции почти вдвое ниже независимых расчетов
Финансы
3 января 2025 г. 13:17
Официальные данные инфляции в Турции почти вдвое ниже независимых расчетов

В декабре 2024 года потребительские цены в Турции выросли на 1,03% по сравнению с ноябрем и на 44,38% в годовом выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK), эти данные совпадают с прогнозом Центрального банка страны, который в последнем инфляционном отчете на 2024 год предполагал, что уровень инфляции составит 44%. В среднесрочной программе ожидалась инфляция на уровне 41,5%.

Между тем, независимая группа по исследованию инфляции (ENAG) оценила месячный рост цен в декабре на уровне 2,34%, а годовую инфляцию - в 83,4%. Эти показатели почти вдвое превышают официальные данные TÜİK.

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