Официальные данные инфляции в Турции почти вдвое ниже независимых расчетов

В декабре 2024 года потребительские цены в Турции выросли на 1,03% по сравнению с ноябрем и на 44,38% в годовом выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK), эти данные совпадают с прогнозом Центрального банка страны, который в последнем инфляционном отчете на 2024 год предполагал, что уровень инфляции составит 44%. В среднесрочной программе ожидалась инфляция на уровне 41,5%.

Между тем, независимая группа по исследованию инфляции (ENAG) оценила месячный рост цен в декабре на уровне 2,34%, а годовую инфляцию - в 83,4%. Эти показатели почти вдвое превышают официальные данные TÜİK.