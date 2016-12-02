Официальный представитель США: Существует большой потенциал для продолжения связей между двумя странами

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "У нас с Азербайджаном продолжительное сотрудничество. В ходе моего визита в Азербайджан были обсуждены вопросы расширения данного сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель помощника секретаря торгового департамента США по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Майкл Лалли.

По его словам, существует большой потенциал для продолжения связей между двумя странами.

М.Лалли заявил, что за последние 3 года Азербайджан посетили представители 35 американских компаний. В целом ими проведено до 200 встреч: "Результаты встреч уже известны. В марте будущего года в США пройдет конференция, одним из организаторов которой является Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham)".