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    Официальный курс юаня достиг максимума за последние 14 месяцев

    Власти Китая запустили реформу механизма формирования обменного курса юаня и доллара

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Народный банк Китая повысил курс юаня к доллару на 92 базисных пункта, до отметки 6,6010. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, это стало максимальным значением с 24 июня 2016 года.

    Отметим, что рост амплитуды колебаний стоимости китайской валюты по отношению к доллару начался после запуска властями Китая реформы механизма формирования обменного курса этих валют. По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.

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