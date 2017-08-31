Официальный курс юаня достиг максимума за последние 14 месяцев

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Народный банк Китая повысил курс юаня к доллару на 92 базисных пункта, до отметки 6,6010.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, это стало максимальным значением с 24 июня 2016 года.

Отметим, что рост амплитуды колебаний стоимости китайской валюты по отношению к доллару начался после запуска властями Китая реформы механизма формирования обменного курса этих валют. По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.