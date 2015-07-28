Официальное открытие Ziraat Bank Azerbaijan состоится в августе

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Официальное открытие ОАО Ziraat Bank Azerbaijan состоится в середине августе в городе Баку. Как сообщили Report в банке, хотя около станции метро "Ичеришехер" уже действует одноименный филиал банка, официальное открытие состоится в следующем месяце. Отметим, что в настоящее время можно пользоваться услугами банка. Несмотря на формирование правления и департаментов, официальные заявления для прессы будут сделаны после открытия.

Отметим, что Ziraat Bank Azerbaijan получил лицензию решением Правления Центрального банка Азербайджана от 30 декабря 2014 года.

Отметим, что 2 апреля Государственный комитет по ценным бумагам зарегистрировал 50 000 обыкновенных бездокументарных именных акций каждый номиналом в 1000 манатов Ziraat Bank Azerbaijan, размещенных методом закрытой подписки. В результате уставный капитал банка составил 50 млн. манатов.

Напомним, что ОАО Ziraat Bank Azerbaijan является дочерней структурой турецкого ОАО T.C. Ziraat Bankası. T.C Ziraat Bankası является крупной банковской организацией Турции. Активы банка по состоянию на 1 января 2015 года составили 247,6 млрд. турецких лир (TL). По сегодняшнему курсу (2,76 TRY/USD) это составляет приблизительно 89,7 млрд. долларов. Банк имеет 23 617 сотрудников, 1 682 филиалов и отделений, 6 043 ATM. T.C. Ziraat Bank завершил прошлый год с прибылью в 4,05 млрд. лир (1,5 млрд. долларов). Его доля в банковском секторе Турции составляет 12%.