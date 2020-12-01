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ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2021 год

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2021 год ОЭСР ожидает постепенного, но неравномерного восстановления мировой экономики в 2021-2022 гг.
Финансы
1 декабря 2020 г. 17:42
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2021 год

Перспективы выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились благодаря воодушевляющим новостям о прогрессе в разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный экономический фон остается крайне неопределенным.

Как передает Report, говорится в полугодовом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Economic Outlook. В документе также ухудшен прогноз роста мирового ВВП на 2021 год.

"Новые вспышки коронавируса во многих странах и введенные в связи с этим карантинные меры сдержали темпы восстановления мировой экономики после резкого спада в первом полугодии 2020 года и, вероятно, в ближайшей перспективе приведут к снижению ВВП государств, особенно многих стран Европы", - отмечают эксперты организации.

Такая ситуация, как ожидается, будет сохраняться еще некоторое время, пока массовая вакцинация не будет развернута по всему миру.

ОЭСР ожидает постепенного, но неравномерного восстановления мировой экономики в 2021-2022 гг., исходя из того, что вторая волна коронавируса будет взята под контроль, а вакцины станут широко доступны в следующие два года.

"После существенного падения - на 4,2% - в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. В целом, к концу 2021 года объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря мощному подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно различаться", - отмечают в ОЭСР.

В промежуточном прогнозе, опубликованном ОЭСР в сентябре, предполагалось, что мировой ВВП снизится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году.

"Во многих странах объем ВВП, вероятно, будет примерно на 5% ниже докризисных ожиданий в 2022 году, что повышает риск существенных долгосрочных последствий пандемии. Страны и регионы с эффективными системами тестирования, отслеживания заболеваемости и изоляции заболевших, будут показывать довольно хорошие результаты, однако их рост будет сдерживаться общей слабостью глобального спроса, - отмечают в ОЭСР. - В такой ситуации снижение безработицы будет лишь постепенным, и у компаний будет меньше стимулов для инвестиций. Наличие существенного объема неиспользуемых ресурсов будет ограничивать рост зарплат и, соответственно, инфляцию".

Прогноз для мировой экономики мог бы быть более благоприятным в случае более быстрого прогресса в разработке и распространении вакцин, отмечают в ОЭСР. При этом, по их мнению, экономический рост может быть более слабым, чем ожидается, в случае усиления второй волны пандемии коронавируса, а также в случае возникновения дополнительных препятствий для распространения вакцин.

ОЭСР улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год - ожидает снижения на 3,7%, а не на 3,8%, как ранее, а также ухудшила прогноз роста экономики страны на 2021 год до 3,2% с 4%. В 2022 году американская экономика увеличится на 3,5%, ожидают в ОЭСР.

Прогноз снижения ВВП еврозоны в этом году улучшен до 7,5% с 7,9%, прогноз роста на 2021 год - ухудшен до 3,6% с 5,1%. В 2022 году, как ожидается, ВВП еврозоны поднимется на 3,3%.

Китайский ВВП, как ожидают в ОЭСР, увеличится на 1,8% в 2020 году, на 8% в 2021 году и на 4,9% в 2022 году.

Экономика Индии снизится на 9,9% в текущем году и вырастет на 7,9% и 4,8% соответственно в следующие два года, экономика Бразилии - уменьшится на 6% в 2020 году и увеличится на 2,6% и 2,2% в 2021-2022 гг., прогнозируют в ОЭСР.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

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Версия на азербайджанском языке OECD dünya iqtisadiyyatına dair proqnozunu dəyişdi

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