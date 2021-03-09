ОЭСР прогнозирует рост мирового ВВП на 5,6%

Слабая вакцинация приведет к более слабому восстановлению экономики, большим потерям рабочих мест и большему числу банкротств в бизнесе

Рост мирового ВВП в 2021 году может составить 5,6%, а в 2022 году рост показателя ожидается на уровне 4%. Такой прогноз содержится в опубликованном предварительном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран Группы двадцати и других государств мира.

Как передает Report, документ ОЭСР озаглавлен "Укрепление восстановления: потребность в ускорении".

Эксперты организации отметили, что прогноз по мировому ВВП на 2021 год превышает декабрьскую оценку ОЭСР на 1,4%, а на 2022 год - на 0,3%. "К середине 2021 года мировой ВВП должен быть выше допандемического уровня, хотя это произойдет и не во всех странах", - указывается в прогнозе.

Как подчеркивается в докладе, "глобальные экономические перспективы заметно улучшились в последние месяцы благодаря постепенному внедрению эффективных вакцин, а также благодаря мерам дополнительной финансовой поддержки экономики в ряде стран". Также эксперты видят признаки того, что экономика "лучше выдерживает нагрузку тех мер, которые принимаются для борьбы с пандемией". В то же время в ОЭСР отметили, что "несмотря на улучшение глобальных перспектив, объем производства и доходы во многих странах останутся на период к концу 2022 года ниже уровня, ожидавшегося до пандемии".

Эксперты организации обращают особое внимание на то, что "значительное фискальное стимулирование в США, а также более высокие темпы вакцинации в этой стране могут увеличить рост ВВП США более чем на 3 процентных пункта в этом году, что положительно скажется на спросе ключевых торговых партнеров". Одновременно с этим "сохраняются значительные риски", подчеркивают в ОЭСР. По мнению аналитиков организации, "более быстрый прогресс в использовании вакцин во всех странах мог бы скорее устранить ограничительные факторы, повысить в сфере экономики доверие и расходы". ОЭСР предупреждает, что "медленный прогресс в применении вакцин и появление новых вирусных мутаций, устойчивых к существующим вакцинам, приведет к более слабому восстановлению экономики, большим потерям рабочих мест и большему числу банкротств в бизнесе".

"Появляется все больше признаков разного подхода к ситуации у стран в различных секторах. Строгие ограничительные меры рискуют сдержать рост экономики в некоторых странах и секторах услуг в ближайшей перспективе. В то же время другие страны выиграют от эффективной политики в сфере общественного здравоохранения, более быстрого применения вакцин и более мощной политики поддержки", - говорится в прогнозе.

В ОЭСР подчеркивают, что "координация международной политики имеет важное значение для повышения эффективности национальных действий по борьбе с пандемией, для увеличения устойчивости и обеспечения сильного и всестороннего восстановления". Также, говоря о принимаемых мерах, эксперты организации полагают, что "поддержка фискальной политики должна зависеть от состояния экономики и темпов вакцинации, при этом новые меры должны осуществляться быстро и в полном объеме". "Следует избегать преждевременного ужесточения фискальной политики", - предупреждают они.

Согласно прогнозу ОЭСР, в 2021 году ВВП стран Группы двадцати возрастет на 6,2% против 4,7% прежнего прогноза, а в 2022 году он составит 4,1% (ранее 3,7%). По итогам 2020 года ВВП стран Группы двадцати упал на 3,2%.

У стран зоны евро ожидается рост экономики на уровне 3,9% против 3,6% прежнего прогноза, в 2022 году показатель роста ВВП прогнозируется в 3,8% (ранее 3,3%).

Положительными ожидаются показатели основных стран ЕС. Рост ВВП Германии составит 3% в 2021 году и 3,7% в 2022 году, ВВП Франции прогнозируется на уровне 5,9% и 3,8%, а Италии - 4,1% и 4%.

Испания достигнет в 2021 году роста ВВП в 5,7% и 4,8% в 2022 году. ВВП Великобритании, которая покинула ЕС, может составить 5,1% в этом году и 4,7% в 2022 году.

Согласно прогнозу ОЭСР, рост экономики Саудовской Аравии в 2021 году может достичь 2,6% и 3,9% в 2022 году, а в ЮАР - 3% и 2% соответственно.