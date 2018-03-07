ОЭСР прогнозирует дальнейшее ухудшение уровня жизни в России

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Отставание российского уровня жизни от американского в ближайшие 43 года увеличится.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом говорится в предварительной копии доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики – 2060".

Россия станет единственной страной ОЭСР, в которой ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) не вырастет, а сократится.

Главными проблемами, мешающими развитию российской экономики, в докладе называются низкая производительность труда и старение населения. Если такие темпы роста будут сохраняться до 2060 года, уровень жизни в России, который сейчас составляет примерно 40% от американского, снизится.

Согласно базовому прогнозу организации, в ближайшие 12 лет ВВП по ППС вырастет лишь на 0,7%.